Mehrere Tote nach Flugzeugabsturz auf Malta Am frühen Montagmorgen ist auf dem internationalen Flughafen von Malta ein Flugzeug kurz nach dem Start verunglückt und in Flammen aufgegangen. Mindestens fünf Menschen französischer Nationalität seien dabei ums Leben gekommen, teilten Offizielle mit. Angaben über weitere Opfer oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Es soll sich um eine zweimotorige Maschine mit Platz für zehn Passagiere gehandelt haben. Das Flugzeug habe sich auf dem Weg nach Misrata in Libyen befunden, teilten Flughafenoffizielle mit. Angaben, es habe sich bei den Opfern um Angehörige der Grenzschutzagentur Frontex gehandelt, bestätigten sich nicht. Alle Flüge von und nach Malta wurden, lokalen Medien zufolge, ausgesetzt.