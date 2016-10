Auf Frankenstein das Fürchten lernen Es sich mal richtig eiskalt den Rücken runterlaufen lassen. Das konnten die Gäste der Halloween-Party am Wochenende auf Burg Frankenstein. In schummeriges Licht getaucht, bot das alte Gemäuer die perfekte Kulisse für Gruselfans. Und die waren zahlreich erschienen. Mehr als 2000 Menschen waren gekommen, um das Fürchten zu lernen. Unter ihnen viele ausländische Gäste, vor allem Amerikaner, die seit Kindesbeinen das schaurig-schöne Gruselfest zelebrieren. Aber auch auf Burg Frankenstein hat man Gruselerfahrung, denn bereits seit 39 Jahren treiben sich hier Ende Oktober Zombies und Co. herum, um den Gästen einen gehörigen Schrecken einzujagen. O-TON ULRIKE QUINN, GAST AUF BURG FRANKENSTEIN "Friert es ein bisschen, aber das hält man dann gerne aus. Was mir am Meisten hier gefällt, ist, dass die ganzen Monster hier rumlaufen, dass die auch einen anfassen und man richtig Spaß mit denen haben kann. Und, nein, ich grusel mich nicht, im Gegenteil, haha, meine Stimme im Kopf sagt das." O-TON KATHRIN MÜLLER, GAST AUF BURG FRANKENSTEIN "Bin mal gespannt, ob ich heute erschreckt werde, ich habe ja meinen Tod dabei, deswegen schaffen sie es, glaube ich, nicht, mich zu erschrecken, aber mal sehen. Und ja, ich bin gespannt auf die Shows." O-TON JOHANNA LAMPERT AUF DIE FRAGE, OB SIE SICH GRUSELE "Ordentlich, ja, sehr, sehr gruselig." O-TON HERR CLOWN "Bei den Clowns gruselt es mich am meisten." In diesem Jahr feiern die Veranstalter einen besonderen Jahrestag: 200 Jahre Frankenstein. 1816 beschloss die Engländerin Mary Shelley, eine Gruselgeschichte zu schreiben. Hintergrund ist das "Jahr ohne Sommer", denn durch den Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahr davor, konnten die Sonnenstrahlen kaum durch die viele Asche in der Atmosphäre dringen. Zwei Jahre später lag die Erzählung über den jungen Schweizer Viktor Frankenstein vor, der künstliche Menschen erschafft. Aktueller könnte das Thema kaum sein, findet Mitveranstalter Martin Bührer. O-TON MARTIN BÜHRER, CO-VERANSTALTER "Wir erleben es ja tagtäglich, dass die Wissenschaft in Bereiche vorstößt, wo wir uns fragen, dürfen die das noch machen, ist das noch okay, ja? Es gibt in Amerika einen Menschen, der will einen Kopf transplantieren, die Leute haben sich einfrieren lassen, das Faszinosum Leben auf dieser Erde, das berührt die Menschen unheimlich, und Mary Shelley hat den Grundstein dazu gelegt, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber diskutiert." Auch in diesem Jahr wird den Besuchern so einiges geboten. Hexen, Zombies, Werwölfe und Vampire geben sich ein Stelldichein. Bekannt wurde die Burg Frankenstein durch den einst dort lebenden Alchimisten Johann Konrad Dippel (1673-1734), der als Sohn eines Pfarrers auf der Burg geboren worden sein soll. Legenden zufolge soll er aus Leichenteilen ein Wesen geschaffen haben, das Dippel selbst erschlug und die Kinder der Umgebung verspeist haben soll. Auch das eine Geschichte wie sie passender nicht sein könnte, für gruselige Stunden auf Burg Frankenstein südlich von Darmstadt, und das noch bis zum 6. November.