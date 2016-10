Kleinflugzeug in Malta verunglückt - Bericht: Fünf Tote

Luqa Am internationalen Flughafen von Malta ist ein militärisches Kleinflugzeug verunglückt. Die luxemburgische Maschine stürzte einem Bericht der "Times of Malta" zufolge kurz nach ihrem Abflug nahe der Startbahn in Luqa ab und ging in Flammen auf. Mindestens fünf Menschen sollen demnach bei dem Unglück ums Leben gekommen sein. Der Flieger soll für Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex gechartert worden sein. Er sei möglicherweise auf dem Weg nach Libyen gewesen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder