Einsatzkräfte und Flüchtlinge liefern sich Schlacht im "Dschungel" von Calais Vor der Räumung des umstrittenen Flüchtlingscamps im französischen Calais ist es am Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Bewohner des Camps und Aktivisten steckten transportable Toiletten in Brand und warfen Steine auf Polizisten. Die Einsatzkräfte feuerten mit Tränengas auf die Menge. Hintergrund der Unruhen ist die für Montag angekündigte Räumung des sogenannten Dschungels von Calais. Die Aktion soll binnen einer Woche abgeschlossen werden. Die rund 6500 Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und Eritrea sollen in 450 Auffangzentren gebracht werden, die über das ganze Land verteilt sind. Helfer befürchten Auseinandersetzungen. Migranten, die sich weigern zu gehen, sollen nach Angaben des Innenministeriums festgenommen werden. Die Flüchtlinge hoffen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Die Zeltstadt mit ihren katastrophalen Zuständen ist in Frankreich zum Symbol für die Flüchtlingskrise geworden, die eine wichtige Rolle im bevorstehenden Wahlkampf spielen dürfte. Im Frühling war bereits die Hälfte des Lagers abgerissen worden.