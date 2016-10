Mindestens 13 Tote bei Busunfall im Süden Kaliforniens Bei einem Auffahrunfall im Süden Kaliforniens sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Den Behörden zufolge wurden mindestens 31 Menschen verletzt als ein Reisebus auf den Anhänger eines Sattelschleppers prallte. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend Ortszeit auf der Interstate Nummer 10 in der Nähe der Stadt Palms Springs, rund 160 Kilometer südlich von Los Angeles. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, Teile der Schnellstraße wurden gesperrt. Über die Ursache des Unfalls war am Montag noch nichts bekannt. Der Reisebus war unterwegs von einem Casino in der Salton City nach Los Angeles.