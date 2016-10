Nackte Trump-Skulptur für knapp 22 000 Dollar versteigert

Los Angeles Eine lebensgroße Straßenkunst-Statue, die Donald Trump völlig nackt zeigt, ist bei einer Auktion für umgerechnet knapp 20 000 Euro versteigert worden. Das wenig schmeichelhafte Abbild mit dem Titel "The Emperor has no Balls" kam bei einer Versteigerung von Straßenkunst im Auktionshaus Julien's in Los Angeles unter den Hammer. Die nackte Trump-Figur, mit fülligem Bauch und unter der Gürtellinie zurechtgestutzt, hatte Mitte August für Schlagzeilen gesorgt. Aktivisten hatten fünf identische Statuen in San Francisco, New York, Los Angeles, Cleveland und Seattle aufgestellt.

