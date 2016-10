Ein Volk in Trauer Tausende Menschen haben sich am Sonntag vor Königspalast in Bangkok versammelt, um dem verstorbenen König Bhumibol Adulyadej die letzte Ehre zu erweisen. Viele waren von weither angereist und hatten sogar im Freien übernachtet. Der König verstarb Mitte Oktober im Alter von 88 Jahren. Zuvor hatte er 70 Jahre lang Thailand regiert. In einer Zeit, in der das Schwellenland immer wieder von Unruhen und Staatsstreichen erschüttert wurde, galt er vielen Menschen als einheitsstiftende Vaterfigur. O-TON PIYAMAT PANTANUSORN, TRAUERNDE: "Egal was er tat, der König hat nie eine Gegenleistung verlangt. Das hier ist die letzte Gelegenheit für mich, ihm etwas zurück zu geben." O-TON PARIN SERMNUKARN, TRAUERNDER: "Er ist der Mittelpunkt der Volkes, der Vater. Er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben." Schon am Samstag hatten sich etwa 150.000 Menschen am Palast versammelt und gemeinsam die Königshymne gesungen. Die Regierung hat die folgende 12 Monate zu einem Jahr der Trauer erklärt. 100 Tage lang werden buddhistische Mönche für den König beten. Wann die die Rituelle Verbrennung stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Bhumibols Nachfolger wird voraussichtlich sein Sohn, Kronprinz Maha Vajiralongkorn.