Libysche Küstenwache in der Kritik Die libysche Küstenwache hat auf dem Mittelmeer über 100 Flüchtlinge abgefangen. Die Flüchtlinge, die aus verschiedenen afrikanischen Ländern stammen, wurden nach Tripolis zurück gebracht und verhaftet. Einige von ihnen schienen verletzt zu sein. Die Marine des Bürgerkriegslandes steht derzeit in der Kritik. Die Hilfsorganisation Sea-Watch wirft ihr vor am Freitag einen Rettungseinsatz behindert zu haben. Die Einsatzkräfte hätten das Flüchtlingsboot geentert, auf die Menschen eingeprügelt und das Schlauchboot zu Sinken gebracht. Mindestens vier Menschen seien dabei ertrunken. Der Vorfall habe sich in internationalen Gewässern ereignet. Die libysche Marine hat diese Vorwürfe nun zurückgewiesen. Das Schiff habe sich in libyschen Gewässern aufgehalten und sei deshalb von der Küstenwache kontrolliert worden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Im August beschoss ein Schiff der Küstenwache ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen. Unter anderem deshalb plant die EU eine Ausbildungsmission. Bis zum Jahresende sollen 1000 libysche Soldaten ausgebildet werden. Die Mission, an der sich auch die Bundeswehr beteiligt, soll in dieser Woche beginnen.