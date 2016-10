Tausende Untote erobern Mexiko-Stadt Tausende Zombies und andere Untote sind am Samstag durch die mexikanische Hauptstadt marschiert. Auch wenn es sich dabei nur um den jährlichen Zombiewalk handelt konnte einem das Gruseln kommen. Neben dem Spaß am Kostümieren ging es diesmal aber auch um Hilfe für die noch lebenden Menschen. Dazu sammelten die Untoten Lebensmittelspenden wie Reis, Bohnen und Konserven ein. O-TON GUI BEDOLLA, ZOMBIE: "Eigentlich ging es ja immer in erster Linie darum Spaß zu haben, aber es gibt auch einen guten Zweck. Wir sammeln Lebensmittel ein für gemeinnützige Organisationen, die sie brauchen. Aber hauptsächlich geht es schon um den Spaß." Es ist bereits der neunte Umzug in Mexiko-Stadt. Die Tradition der Zombiewalks stammt aus den USA. Dort zogen im Jahr 2001 zum ersten Mal Zombies durch die Straßen von Sacramento. Seitdem tauchen die Untoten regelmäßig in verschiedensten Ländern auf, auch in Australien, Singapur und Deutschland werden immer Zombies gesichtet.