Massenausbruch in Haiti In Haiti sind am Samstag mehr als 170 Inhaftierte aus einem Gefängnis ausgebrochen. Offenbar war es den Gefangenen gelungen mehrere Gewehre zu stehlen. Anschließend erschossen sie einen der Vollzugsbeamten. Die Polizei und UNO-Blauhelmsoldaten fahnden nun nach den Flüchtigen. In der Nähe des Gefängnisses wurden Straßensperren errichtet. Mehrere Männer, die sich nicht ausweisen konnten, wurden festgenommen.