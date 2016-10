Weltrekord für höchstes Sandwich in New York gebrochen

New York Ein Lebensmittelhersteller aus dem US-Bundesstaat Texas hat den Rekord für das höchste Sandwich der Welt gebrochen. Irwin Adam stapelte in New York 44 mit Salami belegte und mit Senf beschmierte, getoastete Scheiben Weißbrot so aufeinander, dass sie eine Minute lang frei standen ohne umzukippen. Zuvor hatte der Rekord bei einem Sandwich aus 40 Scheiben gelegen. Anschließend steigerte Adam den Rekord sogar und knackte auch die Marke von 60 Brotscheiben. Der Versuch, 80 Scheiben zu schaffen, scheiterte schließlich. Die Sandwich-Teile sollten nun an bedürftige Menschen verteilt werden.