Hackerangriff legt US-amerikanische Internetriesen lahm Ein Cyberangriff hat am Freitag zu massiven Ausfällen im Internet geführt. Betroffen waren US-amerikanische Internetriesen wie Twitter, Paypal und Spotify. Auch Amazon, AirBnB, Netflix und verschiedenen Nachrichtenseiten waren zeitweise nicht mehr zu erreichen. Der Angriff richtete sich gegen den Dienstleister Dyn, der als Schaltzentrale für den Internetverkehr fungiert. Sicherheitsexperten zufolge nutzen die Angreifer zum ersten Mal keine gekaperten Rechner, sondern internetfähige Geräte, wie z.B. Drucker, Fernseher und Überwachungskameras. O-TON JAY KAPLAN, CEO DER IT-SICHERHEITSFIRMA SYNACK: Diese Geräte gibt es in abermillionen von Haushalten. Die Hersteller sichern sie nicht immer richtig ab. Diese Schwachstelle kann von Angreifern einfach ausgenutzt werden. Sie schleusen Schadsoftware oder Viren ein, wie immer man das nennen will. Und wenn alles soweit ist, starten diese Geräte einen Angriff auf eine bestimmte Website, eine Firma oder ein bestimmtes Gerät. Fachleute nennen diesen Angriff Distributed Denial of Service. Die Ausfälle begannen im Osten der USA und weiteten sich dann in andere Landesteile sowie nach Europa aus. Nach Angaben von Dyn waren die Störungen nach etwa zwei Stunden behoben. Wer hinter den Angriffen steckt ist noch nicht bekannt. Das Heimatschutzministerium in den USA und das FBI haben die Ermittlungen aufgenommen.