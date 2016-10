Großbrand auf Recyclinghof In der US-amerikanischen Stadt Ontario musste die Feuerwehr am Freitag zu einem Großeinsatz ausrücken. Auf einem Recyclinghof war ein Feuer ausgebrochen. Wegen der großen Menge an Kartons und Holzpaletten stand bald das gesamte Gelände in Flammen. Durch die Hitze explodierten außerdem mehrere Propangasflaschen, entsprechend schwierig gestalteten sich die Löscharbeiten. Einige Anwohner mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. Laut Angaben der Feuerwehr musste einer der Anwohner wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden. Was die Ursache des Brandes war ist noch nicht bekannt.