Schweres Zugunglück mit über 50 Toten in Kamerun In Kamerun hat sich am Freitag ein schweres Zugunglück ereignet. Dabei kamen laut Angaben des Verkehrsministers mindestens 53 Menschen ums Leben, über 300 weitere mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der völlig überfüllte Zug war unterwegs von der Hauptstadt Jaunde in die Küstenstadt Douala, als er entgleiste. Wegen heftiger Regenfälle war in der Nacht zu Freitag eine Brücke zwischen den beiden Städten eingestürzt. Deshalb waren viele Menschen auf die Bahn umgestiegen. Statt wie sonst etwa 600 Passagiere hatten sich 1300 Passagiere in dem Zug befunden. Warum der Zug entgleiste ist noch nicht bekannt.