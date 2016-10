ESA meldet Schiaparelli-Crash Schiaparelli ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört. Die Marssonde sei vermutlich mit mehreren Hundert Km/h auf der Oberfläche des Planeten aufgeschlagen, teilte ESA-Flugleiter Michel Denis am Freitagnachmittag in Darmstadt mit. O-TON ESA-FLUGLEITER MICHEL DENIS "Ich glaube, wir haben herausgefunden, wo Schiaparelli gelandet ist. Die Landung war nicht so sanft, wie wir erhoffet hatten, da die letzte Phase nicht optimal funktioniert hat. Die erste Phase umfasste die Abtrennung des Hitzeschildes nach dem Eintritt in die Atmosphäre. Die ersten Minuten am Fallschirm haben wunderbar funktioniert. Wir haben Daten, die es erlauben, das zu analysieren. Aber aus irgendeinem Grund wurde der Fallschirm zu früh abgestoßen. Danach haben die Haupttriebwerke zwar einige Sekunden gezündet, aber insgesamt zu kurz. Dadurch hat Schiaparelli den Boden mit einer Geschwindigkeit erreicht, die zu hoch war: einige Hundert Km/h. Und dadurch ist sie natürlich beim Aufprall zerstört worden." O-TON ESA-FLUGLEITER MICHEL DENIS "Die Sonde kam immerhin sehr nahe am berechneten Landepunkt an. Das ermöglichte es den Kollegen der NASA, ein Foto von einem ihrer Orbiter aus zu machen, auf dem man den Fallschirm klar sehen kann. Dieser ist nach seiner Abkopplung an der berechneten Position gelandet. Man sieht auch, wo Schiaparelli hätte weich landen sollen, es aber leider nicht tat. Das ist auf den Bildern klar erkennbar."