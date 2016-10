Rohrleitung soll vor BASF-Explosion leer gewesen sein

Bei der Explosion auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen starben zwei Männer der Werksfeuerwehr und vermutlich ein Matrose. Foto: dpa

Frankenthal Kurz vor der schweren Explosion bei der BASF hat der Staatsanwaltschaft zufolge eine Fremdfirma an einer Rohrleitung gearbeitet.

Die Firma sollte ein Teil austauschen, wie Sprecher Hubert Ströber in Frankenthal in Bezug auf Aussagen eines Firmenmitarbeiters sagte. Bei der Explosion im Landeshafen Nord am Montag starben zwei Männer der Werksfeuerwehr und vermutlich ein Matrose. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, viele schwer.

"Dieses Rohr soll ohne Inhalt gewesen sein", sagte Ströber weiter. Darüber habe es eine schriftliche Bestätigung der BASF gegeben, die Arbeiter hätten sich aber auch mit einer Probebohrung davon überzeugt, dass sich keine Restprodukte in dem Rohr befunden hätten. Dann sei das Rohr durchtrennt worden. "Es kam zu einer Explosion, und einer der Arbeiter, der an diesem Rohr gearbeitet hat, der wurde von Feuer erfasst", gab Ströber wieder.

Nun müsse weitergeforscht werden, wie dies habe passieren können. Um was für eine Leitung es sich gehandelt habe und wo diese genaue liege, habe der Zeuge nicht eindeutig beschrieben.

Die mit dem Fall befasste Staatsanwältin hat Ströber zufolge das Tor 15 wieder freigegeben, über das viele Lkw die BASF beliefern.