Zug mit Gefahrgut kracht in Gebäude

Ein mit Gefahrgut beladener Zug ist in Leipzig gegen ein Stellwerkhaus gekracht. "Ein Mitarbeiter der Bahn kam schwer verletzt ins Krankenhaus", sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen.

"Die Lok und das Haus sehen ziemlich ramponiert aus." Fachleute untersuchten sofort nach dem Unfall am Donnerstagabend die Tanks mit der gefährlichen Ladung und gaben schnell Entwarnung. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Der Unglücksort am Güterbahnhof Engelsdorf wurde abgesperrt.

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen Weichenwärter. "Es wird nun überprüft, wie das passieren konnte", sagte eine Bahnsprecherin in Berlin. Ob der Mann in dem Stellwerkhaus saß, im Zug war oder an den Gleisen stand, war zunächst unklar. Der Zug sollte am Freitagmittag von Experten begutachtet werden. Anschließend sollte ihn ein Kran auf die Gleise zurückheben.

Nach Bahnangaben kam es zeitweise zu starken Behinderungen im Zugverkehr. Kurz nach Mitternacht konnten die Züge wieder regulär rollen.