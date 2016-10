Was Grusel-Clowns antreibt und warum wir uns fürchten

Es ist ein schauriges Phänomen: Grusel-Clowns in unheimlichen Maskeraden lauern Passanten auf, erschrecken sie oder greifen sogar an. Begonnen hat es in den USA, inzwischen gibt es auch in Deutschland immer mehr Fälle. Zuletzt wurde am Donnerstag ein 19-Jähriger in Rostock mit einem...