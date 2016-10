Tausende Studenten demonstrieren in Bogota für den Frieden Tausende Studenten haben im Zentrum in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota am Donnerstag Abend für eine Fortsetzung des Friedensprozesses demonstriert. Die Universitätsstudenten trugen Transparente mit Aufschriften "Wir sind bereit" und "Vereinbarung jetzt". Seitdem die Friedensvereinbarung der Regierung mit der Rebellengruppe in einer Volksabstimmung abgelehnt wurde ist der Prozess ins Stocken geraten. Doch es gibt auch positive Signale. Der Waffenstillstand zwischen Regierung und den Farc-Rebellen wird bis Ende des Jahres verlängert. Das gab Präsident Juan Manuel Santos in einer Fernsehansprache bekannt. Es gilt als möglich, dass in diesem Zeitraum ein neuer Friedensvertrag zwischen den beiden Kriegsparteien ausgehandelt wird. Zehntausende Menschen demonstrierten in dieser Woche für die Umsetzung des Friedensvertrages. Der Konflikt zwischen Guerilla, Militär und rechten Paramilitärs hat seit 1964 mehr als 220 000 Menschenleben gefordert.