Irak meldet weitere Erfolge im Kampf um Mossul Die irakischen Streitkräfte und ihre Verbündeten kommen bei ihrem Kampf gegen die Extremistenmiliz IS im Großraum Mossul nach Angaben der Regierung schneller voran als erwartet. Eliteeinheiten und kurdische Kämpfer starteten am Donnerstag eine weitere Offensive, um mehrere Dörfer nördlich und östlich der Millionenstadt einzunehmen. Dabei wurden seit den frühen Morgenstunden auch Artillerie und Hubschrauber eingesetzt. Ein Sprecher der Eliteeinheit sagte, die Dschihadisten leisteten mit Autobomben, Sprengsätzen an Straßen und Scharfschützen Widerstand. Außerdem setzten sie Artillerie ein. "Die Einheiten rücken schneller auf die Stadt vor als wir dachten und geplant hatten", sagte Ministerpräsident Haider al-Abadi am Donnerstag auf einer internationalen Irak-Konferenz in Paris, zu der er zugeschaltet war. Zugleich bemühte er sich, internationale Sorgen vor Racheakten zu zerstreuen. Menschenrechtsverletzungen würden nicht akzeptiert, sagte der schiitische Politiker. Währenddesse fliehen seit dem Beginn der Offensive Tausende Menschen aus Mossul. Wer kein Fahrzeug hat versucht sich zu Fuß durchzuschlagen. Diese Flüchtenden werden in das süd-östlich von Mossul gelegene Debaga-Flüchtlingscamp gebracht. Um Hasam erzählt wie gefährlich die Flucht in das Camp war: "Wir sind nachts hier hergekommen, der IS hat uns verfolgt. Wir hatten Angst, weil jede Strasse vermint hätte sein können. Die Peschmerga haben uns gefunden, uns gut behandelt und hierher mit dem Wagen gebracht. Hier sind wir glücklich, die Situation dort war schrecklich, wir hatten kein Essen, kein Wasser. Alles war fürchterlich, wir haben viel gelitten." Der Islamische Staat (IS) hatte die Region vor gut zwei Jahren überrannt und in Mossul ein sogenanntes Kalifat ausgerufen. Bei der geplanten Rückeroberung wird die Armee auch von einer internationalen Koalition unter Führung der USA unterstützt. Erwartet werden die heftigsten Kämpfe seit dem amerikanischen Einmarsch im Irak im Jahr 2003.