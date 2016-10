Prozess gegen Safia S. hat in Celle begonnen Der Prozess gegen die 16-jährige Safia S. hat in Celle begonnen - die Öffentlichkeit wurde aus Jugendschutzgründen ausgeschlossen. Das Mädchen hatte einem Bundespolizisten im Hauptbahnhof Hannover ein Messer in den Hals gerammt und schwer verletzt. Die Bundesanwaltschaft wirft der inzwischen 16-jährigen Deutsch-Marokkanerin versuchten Mord sowie die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Oberstaatsanwalt Simon Henrichs: "Wir gehen davon aus, dass die Angeklagte durch Mitglieder des Islamischen Staates in Syrien dazu motiviert wurde, diese Tat zu begehen, und sie auch angeleitet wurde von solchen Mitgliedern." Der Verteidiger Mutlu Günal berichtete vor Gericht Safia S. habe sich bei dem Polizeibeamten schriftlich entschuldigt. Seiner Meinung nach müssten Experten und Sachverständige klären, ob Safia F. überhaupt die Tat verstanden habe und Recht und Unrecht unterscheiden könne. Weiterhin müsse geklärt werden, ob sie zum Zeitpunkt der Tat nicht auf dem Entwicklungsstand einer 15-Jährigen, sondern auf dem einer 13-Jährigen gewesen sei. "Und dann muss sie, wird sie freigesprochen werden, dann wird es mit einem Freispruch enden, diese Verfahren. Und das schließe ich nicht aus, ich gehe sogar fast derzeit davon aus, dass das mit einem Freispruch enden wird." In Celle mitangeklagt ist der 20-jährige Deutsch-Syrer Mohamad Hasan K., der von den Plänen des Mädchens gewusst haben soll. Gegen ihn ermittelt die Bundesanwaltschaft weiterhin, weil er mit den angeblichen Terrorplänen zu tun haben könnte, die zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover im vergangenen November führten. Hasan K. war vor dem Prozess nach Griechenland geflüchtet, aber dort verhaftet worden. Griechenland lieferte den Verdächtigen vor Prozessbeginn aus.