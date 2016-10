BASF-Explosion: Sicherheitshinweise für Umgebung aufgehoben

Ludwigshafen Drei Tage nach der Explosion beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen hat die Stadt die Sicherheitshinweise für ein nahes Gewerbegebiet aufgehoben. Weil die Messungen der Feuerwehr am Explosionsort erhöhte Schadstoffwerte ergeben hatten, war den Menschen in der Umgebung bislang geraten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht länger im Freien aufzuhalten. Der Chemiekonzern hat auch damit begonnen, wichtige Anlagen wieder zu starten. Bei der Explosion am Montag starben zwei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr, mehr als 20 Menschen wurden verletzt.

