"Gestatten, mein Name ist Trump" Donald Trump ist ein besonnener Mann, der Entscheidungen streng auf Basis der Faktenlage trifft, und sich nicht zu voreiligen Diagnosen hinreißen lässt. Denn Donald Trump ist Mediziner, Onkologe um genau zu sein, Chef eines Krebsbehandlungszentrums. Er arbeitet im US-Bundesstaat Virginia, keine 25 Kilometer vom Weißen Haus entfernt. DR. DONALD L. TRUMP, CEO AND EXECUTIVE DIRECTOR AT INOVA SCHAR CANCER INSTITUTE: "Ich habe mich früher bei beruflichen Anlässen durchaus mit meinem vollen Namen vorgestellt, in letzter Zeit davon aber Abstand genommen. Es gibt keinen Grund die Konversation auf dieses Thema zu lenken. Meistens lachen die Leute nur oder sagen 'Das kann doch nicht sein!'. Oder sie behaupten, manchmal wirklich ernsthaft, ich hätte einen gefälschten Ausweis. Sie fragen 'Ist das wirklich Ihr Name?'. Ich hatte sogar schon mal ein Gespräch mit der Transportsicherheitsbehörde darüber." Mit seinem berühmten Namensvetter hatte Dr. Trump ein paar mal Kontakt, stets aus beruflichen Gründen. Zu dessen politischen Ansichten möchte der Mediziner nichts sagen. Nur dass seine deutlich davon abweichen. Vorerst benutzt Dr. Trump vermehrt weiter seinen Spitznamen: 'Skip'. Und wer weiß, vielleicht mag er sich bald auch wieder mit seinem echten vorstellen. DR. DONALD L. TRUMP, CEO AND EXECUTIVE DIRECTOR AT INOVA SCHAR CANCER INSTITUTE: "Donald L. Trump. I'm the CEO and executive director of the Inova Schar Cancer Institute."