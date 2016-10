Millionenschaden durch Großbrand im Hafen von Norderney

Bei einem Großbrand im Hafen der beliebten Ferieninsel Norderney ist eine Bootshalle komplett niedergebrannt. Wie es zu dem Brand am Mittwoch kam, war noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es gab keine Verletzten, das Feuer wurde am Mittwochabend gelöscht. In der Halle standen...