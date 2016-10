Anke Engelke setzt auf Briefe statt aufs Smartphone

Köln Anke Engelke besitzt kein Smartphone, ist dafür aber eine leidenschaftliche Briefschreiberin. "Wenn man in seinem Sichtfeld immer ein Handy hat, dann simst oder mailt man eben ständig", sagte die Moderatorin und Schauspielerin in einem Interview der dpa in Köln. "Ich habe zuhause eine Riesenbox mit Postkarten und latsche zwanzig Mal am Tag daran vorbei, da schreibt man automatisch." Die Zeit dafür nehme sie sich gern. "Dafür habe ich kein Facebook, Twitter, Instagram. Da würde ich dann nämlich denken: "Oh nein, wie schade um die Zeit!"

