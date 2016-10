14-Jährige betrunken gemacht und vergewaltigt - Urteil erwartet

Hamburg Sie sollen eine 14-Jährige vergewaltigt und die besinnungslose Jugendliche in die Kälte gelegt haben: Das Landgericht Hamburg will heute das Urteil gegen vier junge Männer sprechen. Eine Teenagerin muss sich in dem Prozess verantworten, weil sie das Verbrechennach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mit ihrem Handy filmte. Die männlichen Angeklagten im Alter zwischen 14 und 21 Jahren sollen ihr Opfer auf einer Geburtstagsfeier zuerst betrunken gemacht und das widerstandslose Mädchen dann im Stadtteil Harburg sexuell missbraucht haben.

