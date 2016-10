Esa-Raumsonde Schiaparelli landet auf Mars, gibt aber Rätsel auf

Mit Spannung haben die Raumfahrtbehörden von Europa und Russland am Mittwochabend auf Signale vom Mars gewartet. Wie Mitarbeiter der Esa am Abend erklärten, sei der Landeprozess des Moduls „Schiaparelli“ erfolgreich eingeleitet worden und das Flugobjekt sei auch in Richtung Marsoberfläche geflogen....