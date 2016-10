"Reichsbürger" schießt Polizisten in Franken nieder Ein Mitglied der rechtsextremen "Reichsbürger"-Bewegung hat im Großraum Nürnberg auf Polizisten geschossen und dabei vier Beamte verletzt, zwei von ihnen schwer, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Roth. O-TON BAYERNS INNENMINISTER JOACHIM HERRMANN (CSU): "Unmittelbar nach dem Eindringen der Einsatzkräfte in das Anwesen des Mannes eröffnete dieser das Feuer auf die Polizeibeamten. Dabei wurden insgesamt vier Beamte verletzt, zwei von ihnen erlitten schwere Schussverletzungen. Einer davon erheblich, sehr schwer, lebensgefährlich. Er wurde sofort in das Klinikum in Nürnberg verbracht, ist inzwischen operiert worden." Bei dem 49-jährigen Täter sollten in Georgensgmünd wegen Unzuverlässigkeit legale Waffen sichergestellt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann aus der "Reichsbürger"-Szene habe daraufhin sofort das Feuer eröffnet und sei nach dem Schusswechsel leicht verletzt festgenommen worden. O-TON BAYERNS INNENMINISTER JOACHIM HERRMANN (CSU): "Es bedeutet, dass wir natürlich gerade dieses Thema der sogenannten Reichsbürgerbewegung noch stärker in den Blick nehmen müssen." Die "Reichsbürger" sind nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung eine sektenartige Gruppe von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern. Ihr Kernideologie sei antisemitisch, und demokratiefeindlich. Sie erkennen die Bundesrepublik, deren Verfassungsorgane und Repräsentanten nicht an und gehen davon aus, dass das Deutsche Reich noch immer besteht. Sie werden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Das Bundesinnenministerium geht bundesweit von mehreren hundert Mitgliedern aus.