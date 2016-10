Clowns fühlen sich verunglimpft - von Politikern Der US-Wahlkampf habe sich zu einem wahren Zirkus entwickelt, ist dieser Tage immer wieder zu hören. Und die Kandidaten verkämen mit ihren Kampagnen immer mehr zu Politclowns. Eine Verunglimpfung ihres Handwerks - finden diese Herren. Mitglieder einer US-amerikanischen Zirkustruppe haben ihrem Ärger über den Vergleich nun Luft gemacht und eine eigene Kampagne gestartet. Ihr Name: "Der Zirkus will den Zirkus zurück". Clown Taylor Albin. O-TON TAYLOR ALBIN, BOSS CLOWN AT RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY PRESENTS CIRCUS XTREME: "Ich bin professioneller Clown, ich war auf einer Schule und bin ausgebildet worden. Ich selbst würde den Präsidenten der Vereinigten Staaten niemals als Clown bezeichnen. Denn bei diesem Wahlkampf wäre das eine Beleidigung. Eine Beleidigung für mich!" Auch Artisten gehören zu der Truppe. Natürlich stecke viel Ironie hinter ihrer Kampagne. Andererseits auch wieder nicht, denn sie seien ja nun mal wirklich der "wahre Zirkus", und nicht die Präsidentschaftskampagne.