Europol-Aktion gegen Banden – Tonnenweise Kokain gefunden

Im Kampf gegen das Organisierte Verbrechen haben Polizisten in der vergangenen Woche in ganz Europa unter anderem knapp 2,4 Tonnen Kokain beschlagnahmt und 314 Verdächtige festgenommen. Dies teilte die EU-Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit. Bei der Aktion „Ciconia Alba“ (Weißstorch)...