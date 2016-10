Vulkan kommt nicht zur Ruhe Der Colima kommt nicht zur Ruhe. Auch am Dienstag spie der mexikanische Vulkan Rauch und Asche. Mehrere starke Eruptionen waren im Laufe des Tages zu verzeichnen. Die Aktivität an der Spitze des über 3800-Meter-hohen Feuerbergs war im Oktober stark gesteigert. Grund ist offenbar die Bildung einer neuen Lavakuppel, die im Laufe ihrer Entstehung immer wieder für Explosionen sorgen kann. Die Rauch- und Aschesäule reichte fast bis in sechs Kilometer Höhe. Anfang Oktober hatten zahlreiche Anwohner ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen müssen. Zwar stellten die Behörden weniger Asche als in den vergangenen Jahren fest. Aber die Anzahl der für Menschen und Tiere gefährlichen Stoffe am Colima hatte nach Angaben des Katastrophenschutzes stark zugenommen.