Polizei schaukelt Auto - Baby schläft ein

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Offenbach: Beamte haben ein Auto so lange geschaukelt, bis ein darin eingeschlossenes Baby einschlief. Wie die Polizei Südosthessen auf ihrer Facebook-Seite berichtet, habe sich am Dienstag die verzweifelte Mutter bei der Polizei gemeldet, weil ihr Baby allein auf...