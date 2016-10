Polen nimmt Abschied von Regie-Legende Andrzej Wajda

Krakau Polen verabschiedet seinen Meister-Regisseur: Andrzej Wajda wird heute im südpolnischen Krakau beigesetzt. Er war am Sonntag vor einer Woche im Alter von 90 Jahren in Warschau gestorben. Dort hatte der Theater- und Filmregisseur zuletzt gelebt. Zu Krakau hatte Wajda, der in Suwalki im Nordosten Polens geboren wurde, eine besondere Verbindung. Er war in der Stadt oft zu Gast und drehte dort einige seiner Filme. In seinen Werken setzte sich Wajda mit der Geschichte Polens auseinander. 2000 wurde er mit dem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk geehrt.

