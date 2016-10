Zugverkehr im Eurotunnel eingestellt - "Technischer Defekt"

London Der Zugverkehr im Eurotunnel zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland ist vorübergehend eingestellt worden. Wegen eines technischen Defekts müsse man den Check-in für alle Züge heute Abend aussetzen, teilte der Zugbetreiber Eurostar mit. Betroffene Passagiere könnten ihre Tickets umtauschen, oder eine Erstattung beantragen. Der Nachrichtenagentur PA zufolge traten die technischen Probleme bereits am frühen Nachmittag auf. Zahlreiche Fahrgäste saßen demnach in Zügen fest. Andere mussten lange Warteschlangen an Bahnhöfen in Kauf nehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder