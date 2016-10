Mit einem Fuß im Bayernland: Thailändischer Kronprinz residiert in Tutzing Die Gemeinde Tutzing am Starnberger See, ein Idyll mit Tannen, Wiesen, Kühen - und internationaler Prominenz. Ein famoser Mitbürger ist der Sänger Peter Maffay - und auch ein Vertreter der ausländischen Aristokratie soll bereits in der 9500-Seelen-Gemeinde residieren. Dieses Anwesen dient dem thailändischen Kronprinzen und designierten König Maha Vajiralongkorn als bayerisches Heim. Schon länger soll er hier wohnen, im Sommer hat der Monarch in spe die Villa Stolberg gekauft. derzeit haben Handwerker das Anwesen mit Park zum See noch voll im Griff. Angeblicher Kaufpreis: 12 Millionen Euro plus Umbaukosten, das jedenfalls munkelt man in Tutzing. Die Villa hat angeblich 15 Zimmer und rund 1400 Quadratmeter Fläche. Der Prinz selber wurde den Anwohnern zufolge bisher nur zur Besichtigung vor Ort angetroffen. Ob und wie oft er dann sein neues Anwesen nutzen wird, ist fraglich. Denn Maha Vajiralongkorn steht in der Heimat in der Verantwortung, als Kronprinz die Nachfolge seines kürzlich verstorbenen Vaters anzutreten. Vorerst aber, so hat der Prinz über die Regierung mitteilen lassen, will er um König Bhumibol trauern. Wann er den Thron besteigt, ist also erst einmal offen. Die internationale Berichterstattung skizziert den 64-jährigen Maha Vajiralongkorn als Exzentriker. In Deutschland sorgte er im Jahr 2011 für Schlagzeilen, als sein Flugzeug, eine Maschine der thailändischen Luftwaffe auf dem Flughafen München gepfändet wurde. Schulden des thailändischen Staates bei einem Bauunternehmen in Millionenhöhe hatten dazu geführt. Medienberichten zufolge hält sich der Prinz öfter in Bayern auf, weil sein Sohn im Freistaat zur Schule geht. Den Tutzingern selbst ist nur wenig zum Sachverhalt zu entlocken. Einwohner Manfred Knote: "Das ist mir völlig gleichgültig, ob der hier was kauft oder ob er da ist oder nicht. Es kaufen so viele geldige Leute irgendwas hier am See. Das ist begehrt seit vielen Jahrzehnten, also, was soll man dagegen haben." In der Tat ist der Kronprinz ein reicher Mann. Sein Privatvermögen wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Für Privatsphäre ist an der Villa Stolberg jedenfalls gesorgt: Hohe Hecken schützen vor neugierigen Blicken.