Xavier Naidoo kündigt Konzerte an – Das Netz dreht durch

Sänger Xavier Naidoo wird immer wieder aufgrund seiner politischen Ansichten kritisiert. So trat er unter anderem 2014 an einer Montagsdemo der sogenannten „Querfront-Ideologie“ vor dem Bundeskanzleramt in Berlin auf. Foto: imago stock&people / imago/Christian Ditsch