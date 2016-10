Polizei findet über 2400 Pakete mit Kokain - vergraben im Sand Behörden in Panama ist ein großer Drogenfund gelungen. Bei einer Anti-Drogen-Operation in der Hauptstadt des Landes fanden die Sicherheitskräfte rund 2400 Kokain-Pakete, berichteten die Behörden. Die Beamten fanden die Päckchen in einem Drogenversteck vergraben im Sand. Die Behörden fanden außerdem ein Boot in der Nähe der vergrabenen Drogenpakete, mit dem das Kokain transportiert worden sein soll, so die Ermittler. Der Sicherheitsminister Panamas Alexis Betancourt ging davon aus, dass die Drogen aus Südamerika stammten. Mittelamerika und Mexiko sind die Hauptumschlagspunkte für Drogenlieferungen, die für den US-amerikanischen Markt gedacht sind.