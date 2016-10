Jury bekommt Literaturpreisträger Dylan nicht ans Telefon

Stockholm. Die Schwedische Akademie hat den Versuch aufgegeben, Literaturnobelpreisträger Bob Dylan ans Telefon zu bekommen. Fünf Tage nach der Verkündung des diesjährigen Preisträgers habe die Jury den US-Sänger noch nicht gesprochen, sagte ein Sprecher der Akademie. Man habe seinen Agenten und den Tourmanager erreicht. Per Post habe der Preisträger auch eine Einladung zur Verleihung der Nobelpreise am 10. Dezember in Stockholm bekommen. Darauf habe Dylan aber noch nicht reagiert, sagte der Sprecher in Stockholm.

