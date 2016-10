"Terror" - TV-Publikum entscheidet auf Freispruch

Berlin. Das deutsche Fernsehpublikum hat für Freispruch plädiert: 86,9 Prozent der TV-Zuschauer entschieden am Abend nach dem ARD-Film "Terror - Ihr Urteil", dass der Bundeswehrsoldat, der eine Passagiermaschine mit 164 Menschen an Bord abschoss, um 70 000 Leute in einem Fußballstadion zu retten, unschuldig ist. Nur 13,1 Prozent hielten ihn für schuldig. Allerdings hatte das Erste mit erheblichen technischen Problemen während der Abstimmung zu kämpfen. In den sozialen Netzwerken wie Twitter äußerten sich einige User deswegen spöttisch, andere lobten aber auch die Qualität des Films.

