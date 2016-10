Explosion mit Todesopfer erschüttert Chemiekonzern BASF Eine Unfallserie hat am Montag den Chemieriesen BASF getroffen. Bei einer Explosion im Ludwigshafener Stammwerk des weltgrößten Chemiekonzerns wurde mindestens ein Mensch getötet, wie Werksleiter Uwe Liebelt erklärte. "Wir haben nach aktuellem Erkenntnisstand mindestens sechs Verletzte und mindestens sechs Vermisste. Wir werden natürlich alles daran setzen, so schnell wie möglich Sicherheit dazu zu erlangen zum Schicksal der Vermissten." Gegen 11.20 Uhr am Vormittag sei es in einem Leitungsgraben am Hafen, wo brennbare Flüssigkeiten von Schiffen in die BASF-Tanks gepumpt werden, zu einem Brand gekommen, sagte Liebelt. Als die Werksfeuerwehr zur Bekämpfung ausgerückt war, sei es zu einer größeren Explosion gekommen. Die dabei entstandene Rauchsäule bewegte sich über die benachbarte Großstadt Mannheim. Eine Gefährdung für die Bevölkerung sei bislang nicht messbar, erklärte die Feuerwehr Ludwigshafen. Die Brandbekämpfer waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr teilte mit, sie hoffe, das Feuer in den Abendstunden eingedämmt zu haben. Aus Sicherheitsgründen legte BASF einen großen Teil seiner Produktion in seinem Stammwerk still.