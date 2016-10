Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohungen in Dänemark

Mehrere Flughäfen und Einkaufszentren in Dänemark sind am Montag nach Bombendrohungen geräumt worden. Am späten Nachmittag gab es dann aber eine Entwarnung der Polizei für die einzelnen Orte. Offensichtlich sind keine Sprengsätze gefunden worden, die Polizei ermittelt jedoch weiter, hieß es auf ...