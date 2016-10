Boko Haram in Nigeria: Geiseln wieder bei ihren Familien In Nigeria haben 21 entführte Frauen wieder zu ihren Familien gefunden. Sie waren zuvor von der islamistischen Gruppierung Boko Haram verschleppt worden. Während eines Gottesdienstes in der nigerianischen Hauptstadt Abuja wurden sie nach zweieinhalb Jahren der Trennung wieder in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben. Ihre Freilassung am Donnerstag war das Ergebnis von Verhandlungen des Roten Kreuzes und der Schweizer Regierung mit den Rebellen. Die nun befreiten jungen Frauen waren unter den 200 Mädchen, die aus ihrer Schule in Chibok im Nordosten des Landes entführt worden waren. Boko Haram versucht dort einen Gottesstaat zu errichten. Tausende Menschen wurden bisher getötet, mehr als zwei Millionen mussten ihre Heimat verlassen. Weitere Frauen befinden sich noch immer in der Gewalt der Rebellen.