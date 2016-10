Höchste Geburtenziffer in Deutschland seit 33 Jahren

Die Frauen in Deutschland bekamen 2015 so viele Kinder wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Die zusammengefasste Geburtenziffer erreichte im vergangenen Jahr einen Wert von 1,50 Kinder pro Frau. Ein ähnlich hoher Wert wurde zuletzt 1982 für...