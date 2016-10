Brandanschlag auf Büro der Republikaner befeuert US-Wahlkampf Ein Büro der Republikaner im US-Bundesstaat North Carolina ist am Wochenende Ziel eines Brandanschlags geworden. Eine Wand des Gebäudes in Orange County ist nach Angaben der Behörden mit den drohenden Worten "Nazi Republikaner verlasst die Stadt sonst..." beschmiert worden. Lokalen Medienberichten zufolge ist der Brandsatz durch eines der Fenster geschleudert worden. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton nannte den Angriff "schrecklich und inakzeptabel". Ihr republikanischer Konkurrent Donald Trump brachte die bisher unbekannten Angreifer mit Clinton in Verbindung.