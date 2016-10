Ältester Panda in Hongkong gestorben Dieser Bär ist nicht mehr. In einem Tierpark in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ist am Wochenende der älteste in Gefangenschaft lebende Große Pandabär gestorben. Jia Jia hatte im Alter von 38 Jahren eingeschläfert werden. Die Gesundheit des Tieres habe sich über die vergangenen zwei Wochen zunehmend verschlechtert. Das Weibchen habe zuletzt die Nahrungsaufnahme verweigert und erheblich an Gewicht verloren. Das teilte die Leitung des Ocean Park mit, in dem Jia Jia seit 1999 lebte. Der Große Panda ist vom Aussterben bedroht. Ihr natürlicher Lebensraum in Zentralchina wird nach Angaben des World Wildlife Funds durch Land- und Holzwirtschaft immer weiter eingeschränkt.