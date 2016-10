Trennung geglückt: Landemodul auf dem Weg zum Mars Ein Team für den Roten Planeten. Seit dem 14. März dieses Jahres sind der Orbiter TGO (Trace Gas Orbiter) und das Testlandemodul Schiaparelli auf dem Weg zum Mars. Es ist die Mission ExoMars der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der russischen Weltraumbehörde Roskosmos. Nun hat für den Lander der letzte Abschnitt auf der Reise zur Marsoberfläche begonnen. Das Testgerät Schiaparelli soll den Abstiegs- und Landevorgang zum Mars erforschen. Dafür mussten Orbiter und Testgerät voneinander getrennt werden, das hat am Sonntag gut funktioniert, die Freude im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt war groß. Missionschef Paolo Ferri war zufrieden. O-TON PAOLO FERRI, MISSIONSCHEF "Also, bisher hatten wir zwei gute Nachrichten. Es wurde bestätigt, dass die Separation, die Trennung gut funktioniert hat. Das können wir von den Messungen vom Signal des TGO ableiten. Zweitens, der IDM, der Schiaparelli hat gesendet und dieses Signal wurde auf dem Boden von unseren indischen Radioteleskopen empfangen. Das war sehr gut." Am 19. Oktober soll der Lander zunächst in die Marsatmosphäre eintreten, mit einer stolzen Geschwindigkeit von 21.000 Kilometern in der Stunde. Es folgt eine deutliche Abbremsung. Dabei soll er möglichst lange durch eine zweiteilige Kapsel vor Hitzeentwicklung geschützt werden, dann mit einem Fallschirm nach unten sinken. Schon bei Eintritt in die Marsatmosphäre soll die wissenschaftliche Arbeit von Schiaparelli beginnen. Lufttemperatur und Strahlung sollen gemessen werden sowie Druck und Wärmeeinfluss. Am Sonntag erhielten die Wissenschaftler in Darmstadt allerdings auch Informationen über den Lander, die sie nicht sofort deuten konnten. O-TON PAOLO FERRI, MISSIONSCHEF "Wir wissen nicht, ob es (TGO) im Save-Mode ist. Sicherlich, es ist eine unerwartete Konfiguration. Man kann sagen, in diesem besonderen Moment war der TGO so konfiguriert, um anders zu reagieren auf Probleme. Und deswegen ist es relativ schwierig zu sagen, was passiert ist. Etwas ist passiert, weil wir erwarteten die Telemetrie. Und wir müssen jetzt die Telemetrie erst kriegen und dann analysieren, um zu verstehen was passiert ist. Aber, wie gesagt, die Leute arbeiten gerade dran." Die wissenschaftliche Arbeit mit den vier Instrumenten auf dem "Trace Gas Orbiter" beginnt erst im Dezember 2017 an, sobald die Sonde Schritt für Schritt abgebremst und in einen Orbit in 400 Kilometern Entfernung vom Mars gebracht wurde. Die Sonde soll feststellen welche Spurengase in der Marsatmosphäre zu finden sind. Methan steht oben auf der "Wunschliste" der Wissenschaftler, denn dieses Gas entsteht neben vulkanischer Aktivität auch durch biologische Prozesse und könnte ein Nachweis für Organismen auf dem Mars sein.