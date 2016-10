Nach Fund von DNA-Spuren nimmt Thüringer Soko Arbeit auf

Jena. Nach der Entdeckung von DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Leiche der kleinen Peggy will eine neue Sonderkommission der Thüringer Polizei ungeklärte Fälle von Kindstötungen unter die Lupe nehmen. In Jena, wo das mutmaßliche NSU-Trio um Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aufgewachsen war, gab es in den 90er Jahren drei Kindsmorde. Zwei von ihnen sind noch immer nicht geklärt. Böhnhardt war damals einer der Verdächtigen. Ihm konnte jedoch nichts nachgewiesen werden.

