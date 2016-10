Brand in schwedischer Unterkunft für Asylbewerber: Feuerwehr geht von Vorsatz aus Ein Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber ist in Schwedens Hauptstadt Stockholm glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr entstand lediglich ein Sachschaden. Demnach mussten 40 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer war den Behörden zufolge am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen und von einer vorbeifahrenden Polizeistreife entdeckt worden. Lokalen Medienberichten zufolge war bereits in der Nacht zuvor erfolglos versucht worden, Feuer in der Einrichtung zu legen. Daher gehe die Polizei bei dem Feuer vom Sonntag von Brandstiftung aus. Schweden hat im vergangenen Jahr 163.000 Asylbewerber aufgenommen.