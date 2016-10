Zwei tote Kinder bei Hamburg entdeckt

Wedel. Zwei tote Kinder sind in einem Haus in Wedel in Schleswig-Holstein westlich von Hamburg entdeckt worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Eine Mordkommission ermittelt. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Familiendrama handeln. Im nahegelegenen Hamburger Stadtteil Rissen wurde ebenfalls heute die Leiche eines Mannes gefunden, der nach Angaben der Hamburger Polizei Suizid begangen hat. Dass es sich dabei um den Vater der Kinder handelt, bestätigte die Polizei bislang nicht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder