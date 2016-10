Anschlag in der Türkei fordert Menschenleben Unweit der Grenze zur Syrien, in der südtürkischen Stadt Gaziantep, ist es am Sonntag zu einer Explosion gekommen, die mehrere Menschen getötet hat. Die Behörden gehen von einem Selbstmordattentat aus. Diese Bilder einer türkischen Nachrichtenagentur zeigen den Ort des Anschlages. Demnach erfolgte die Detonation während eines Polizeieinsatzes, mindestens drei Polizisten seien getötet und mindestens acht Personen verletzt worden. Wer hinter dem Anschlag steckt, war am Sonntagnachmittag noch unklar. Bereits im August hatte ein Selbstmordattentäter ebenfalls in Gaziantep mehr als 50 Menschen während einer kurdischen Hochzeit getötet. Ihm werden Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat zugeschrieben. Auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK steckt immer wieder hinter Anschlägen auf türkischem Territorium.